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25حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إقليم خوبي الصيني

01:34 ص الأربعاء 29 يناير 2020
25حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إقليم خوبي الصيني

25حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

بكين - (د ب أ):

سجلت الصين 25 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد في إقليم خوبي.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء كذلك بأنه تم تسجيل 840 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الإقليم.

ويرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 131 حالة، إلى جانب نحو 5500 إصابة مؤكدة.

فيروس كورونا الصين حالات وفاة

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