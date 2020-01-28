السعودية تعلق على إعلان ترامب لصفقة القرن

وكالات:

أكدت المملكة العربية السعودية على دعمها كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام بالشرق الأوسط.

وفي بيان للخارجية السعودية جاء أن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفة أنها تشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما للوصول إلى اتفاق يحقق الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت الرئيس الفلسطيني بشكل حاسم الخطة الأمريكية معتبرا أنها امتدادا للانحياز الأمريكي لصالح دولة الاحتلال، مؤكدا أنه لا حل للقضية بدون دولة فلسطينية عاصمته القدس.