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بريطانيا تحث إسرائيل وفلسطين على النظر بإنصاف إلى صفقة القرن

10:35 م الثلاثاء 28 يناير 2020
بريطانيا تحث إسرائيل وفلسطين على النظر بإنصاف إلى صفقة القرن

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

وكالات

حث وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، قادة إسرائيل والفلسطينيين إلى النظر بإنصاف في خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن.

وقال راب، في بيانه، إن هذا اقتراح جاد بكل وضوح ويعكس الوقت والجهد المكثف للتوصل إليه، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف أن الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين هم وحدهم الذين يمكنهم تحديد ما إذا كانت هذه المقترحات تفي باحتياجات شعبيهما.

وقال إن بلاده تشجع على بحث هذه الخطط بشكل حقيقي ومنصف واستكشاف ما إذا كانت تبرهن على أنها خطوة أولى على طريق العودة للمفاوضات.

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وبموجب الخطة المقترحة ستعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفي المقابل توافق إسرائيل على تجميد الأنشطة الاستيطانية لمدة أربع سنوات بينما يتم التفاوض بشأن الدولة الفلسطينية.

وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

دومينيك راب صفقة القرن فلسطين إسرائيل الشرق الأوسط

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