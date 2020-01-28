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بعد صفقة القرن.. أرض فلسطين من القليل إلى الأقل

10:22 م الثلاثاء 28 يناير 2020
بعد صفقة القرن.. أرض فلسطين من القليل إلى الأقل

فلسطين

وكالات:

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة للدولة الفلسطينية المقترحة في خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، والتي ظهرت فيها الدولة الفلسطينية متآكلة تماما، ويرتبط فيها قطاع غزة بالضفة الغربية عبر جسر يمر من الأراضي الإسرائيلية.

هذا الخريطة تعد استكمالا لسلسلة التقلصات في الخريطة الفلسطينية منذ الاحتلال الإسرائيلي، والتي تظهرها الصورة المرفقة.

وفي هذه الخريطة المجمعة المرفقة.. تظهر إجمالي الأراضي الفلسطينية المفقودة منذ الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

تضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه الكامل للخطة التي يتواصل فيها الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال، وقال "القدس ستكون عاصمة لدولتنا".

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

فلسطين صفقة القرن قطاع غزة الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي

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