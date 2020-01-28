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الإمارات تعلق على صفقة القرن: نُقدّر الجهود الأمريكية

10:16 م الثلاثاء 28 يناير 2020
الإمارات تعلق على صفقة القرن: نُقدّر الجهود الأمريكية

سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة

وكالات:

قال السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، إن بلاده تقدر الجهود الأمريكية المستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف العتيبة، بحسب رويترز، أن الإمارات "تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيق بدعم المجتمع الدولي".

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه الكامل للخطة التي يتواصل فيها الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال، وقال "القدس ستكون عاصمة لدولتنا".

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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