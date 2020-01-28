أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مسؤول إيراني: صفقة القرن ليست خطة للسلام لكنها للإجبار والعقوبات

09:03 م الثلاثاء 28 يناير 2020
مسؤول إيراني: صفقة القرن ليست خطة للسلام لكنها للإجبار والعقوبات

حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني

وكالات

قال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن" تمثل فقط اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل ورفض هذا الاقتراح بوصفه "إجبارًا وعقوبات".

وغرد حسام الدين آشنا على موقع "تويتر" بعد كشف ترامب عن تفاصيل خطته في واشنطن قائلاً: "إن هذا اتفاق بين النظام الصهيوني وأمريكا، والتواصل مع الفلسطينيين ليس ضمن أجندته، هذه ليس خطة سلام ولكنها خطة إجبار وعقوبات".

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

صفقة القرن دونالد ترامب إيران إسرائيل

الخبر التالى:

احتجاجات أمام السفارة الأمريكية بالأردن رفضًا لصفقة القرن (فيديو)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئيس الفلسطيني: "صفقة القرن إلى مزبلة التاريخ"