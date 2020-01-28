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البيت الأبيض ينشر النص الكامل لـ"صفقة القرن"

08:59 م الثلاثاء 28 يناير 2020
البيت الأبيض ينشر النص الكامل لـ"صفقة القرن"

البيت الأبيض

وكالات:

نشر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، نص كامل لخطة السلام الأمريكية المقترحة باللغة الإنجليزية، وذلك بعد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان الرئيس الأمريكي نشر خريطة توضح حدود دولة الاحتلال والدولة الفلسطينية المقترحة، وفقا لما وصفته وسائل إعلام بصفقة القرن.

ونشر تغريدة توضح الدولة الفلسطينية المقترحة، وكتب رفقتها "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".

نص الخطة المنشورة على موقع البيت الأبيض.. اضغط هنا

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

البيت الأبيض صفقة القرن بنيامين نتنياهو إسرائيل

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