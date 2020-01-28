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ترامب: أشكر الإمارات والبحرين وعُمان

08:48 م الثلاثاء 28 يناير 2020
ترامب: أشكر الإمارات والبحرين وعُمان

دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره الإمارات والبحرين وسلطنة عمان على دعم خطة السلام التي أعدتها إدارته لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يشكر كلا من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان على دعم خطة السلام، وإرسال سفرائهم لحضور مراسم الكشف عن هذه المبادرة.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الدول الأخرى على تطبيق خطة السلام الأمريكية.

من ناحيته، أعرب نتنياهو عن سعادته بحضور البيت الأبيض في "هذا اليوم التاريخي" مع سفراء الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

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