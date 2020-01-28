هنية يدعو عباس إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد "صفقة القرن"

وكالات

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وعبر هنية، خلال الاتصال، عن وقوف حركة "حماس" خلف مواقف الرئيس الثابتة، والتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد على وجوب وقوف الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه السياسية جنبا إلى جنب، دعما لمواقف سيادة الرئيس الثابت والرافض لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها "صفقة القرن".

ودعا هنية إلى وضع جميع الخلافات جانبا، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

من جانبه، ثمن سيادة الرئيس مبادرة الأخ هنية، مؤكدا أن نقطة ارتكاز مواجهة وإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية تستند إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.