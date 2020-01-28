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الصين تكشف طريقة انتقال الفيروس القاتل.. وتحذر: "الكل معرض للإصابة"

03:28 م الثلاثاء 28 يناير 2020
الصين تكشف طريقة انتقال الفيروس القاتل.. وتحذر: "الكل معرض للإصابة"

فيروس كورونا

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، أن فيروس كورونا الجديد ينتقل بشكل أساسي عن طريق الرذاذ، مع إمكانية انتشاره من خلال التلامس أيضًا، مُشيرة إلى أن المصدر الرئيسي للعدوى في الوقت الحالي هو الأشخاص المُصابون به.

وكشفت اللجنة في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديد "شينخوا"، الثلاثاء، عن "خطة تجريبية" قامت بتحديثها لتشخيص وعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس، تضمنت 3 خصائص وبائية للسلالة الجديدة من كورونا مقارنة بالسُلالات السابقة.

ووفق الخطة التجريبية، فإن المصدر الرئيسي للعدوى في الوقت الحالي هو الأشخاص المصابين بالفيروس الجديد.

وحذرت من أن كافة الأشخاص مُعرضون للإصابة بالفيروس بشكل عام، بما فى ذلك الأطفال والرُضّع. وقالت إنه في حال أُصيب به كبار بالسن أو أشخاص يعانون مشاكل صحية كامنة مثل الداء السكري وارتفاع الضغط والأوعية الدموية، ستكون حالتهم "حرجة للغاية"، وفق شينخوا.

وسجلت الصين حتى الآن 106 حالات وفاة -معظمهم في مقاطعتي "هوبي" و"هاينان" والعاصمة بكين- و4515 إصابة مؤكدة بالإلتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس القاتل.

ووصل الفيروس حتى الآن إلى 15 دولة؛ اليابان، الولايات المتحدة، تايلاند، أستراليا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، فرنسا، تايوان، فيتنام، كندا، نيبال، كمبوديا، ألمانيا، سريلانكا.

فيروس كورونا الصين اللجنة الوطنية للصحة الالتهاب الرئوي

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