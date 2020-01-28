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محكمة كويتية تقضي بالسجن 7 سنوات بحق وزير سابق في قضية فساد

03:10 م الثلاثاء 28 يناير 2020
محكمة كويتية تقضي بالسجن 7 سنوات بحق وزير سابق في قضية فساد

محكمة كويتية

الكويت- (د ب أ ):

قضت محكمة الوزراء الكويتية اليوم الثلاثاء بالسجن سبعة أعوام وكفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ على أربعة متهمين بينهم وزير سابق بقضية فساد.

وقررت محكمة الوزراء الكويتية برئاسة المستشار بدر الصرعاوي في حكمها اليوم رد المتهمين مبلغ 81 مليون دولار أو ما يعادله بالدينار وعزلهم من وظيفتهم.

ويتهم في قضية تبديد أموال الدولة والاستيلاء على المال العام من (المكتب الصحي بألمانيا للعلاج بالخارج ) وزير صحة سابق ووكيل وزارة صحة سابق ووكيل مساعد وممثل إحدى الشركات الأمريكية .

وقضت المحكمة أيضاً ببراءة الوزير السابق ووكيل الوزارة وستة متهمين آخرين من تسهيل الاستيلاء على مبلغ 300 الف دينار عبر توريد أدوية وحاويات.

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