الإمارات : المحطة الأولى في مفاعل "براكة" جاهزة لبدء المرحلة التشغيلية

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها اليوم الثلاثاء عن نتائج تقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى في مفاعل براكة والتي أجراها فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، مشيرة إلى أن التقييم أكد جاهزية المحطة لبدء المرحلة التشغيلية.

ووفقا لما أوضحته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن عملية التقييم التي تقوم بها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية في هذه المرحلة قبل التشغيل تعتبر أحد أهم عمليات التقييم في قطاع الطاقة النووية عالميا.

وذكرت أنه "خلال عملية التقييم التي جرت في نوفمبر من عام 2019 ، عمل فريق التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية ... وتشمل أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة، وصولا إلى إدارة العمل والجاهزية لحالات الطوارئ".

وأضافت أن فريقا من الرابطة قام مؤخرا بإبلاغ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بنتائج عملية التقييم والتي أكدت جاهزية المحطة الأولى في براكة لبدء عمليات التشغيل.

وتأتي عملية التقييم بعد سلسلة من الاختبارات التي قامت بها عدة جهات رقابية محلية ودولية خلال الأعوام الماضية والتي تكللت باستيفاء المحطة الأولى في براكة لشروط التشغيل الآمن.