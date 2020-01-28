الجيش السوري يشدد من حصاره لمدينة معرة النعمان

دمشق- (بي بي سي):

قالت فصائل في المعارضة السورية إن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها على بلدة كفروما الواقعة في الأطراف الغربية من مدينة معرة النعمان بعد معارك استمرت لساعات.

وبسيطرة قوات الحكومة على هذه البلدة، باتت معرة النعمان محاصرة من جميع الجهات ماعدا الأطراف الشمالية الغربية.

وفي غضون ذلك، تواصل القوات الحكومية تقدمها نحو سراقب بدعم من الطيران الحربي الروسي مما أسفر عن مقتل العديد من مقاتلي المعارضة وجرح آخرين حسب مصادر حكومية.

في حين قالت المعارضة إنها تتصدى للقوات الحكومية في عدة مدن وأنها استهدفت مواقع للقوات الحكومية بقصف صاروخي أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وفي ريف حلب الغربي، أفادت بيانات حكومية بأن القوات تقدمت على محور خان طومان إلى الجنوب الغربي. وأنها قصفت بالمدفعية والصواريخ مقرات المعارضة المسلحة غرب حلب.