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الكشف عن أول إصابة بفيروس "كورونا" في سريلانكا

02:15 م الثلاثاء 28 يناير 2020
الكشف عن أول إصابة بفيروس "كورونا" في سريلانكا

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أعلنت سريلانكا أمس الاثنين، رصد أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لمواطنة صينية في الأربعين من عمرها، قدمت من مدينة ووهان الصينية إلى البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة السريلانكية، في بيان، أن المواطنة الصينية قدمت إلى سريلانكا كسائحة في 19 يناير الجاري، ودخلت المستشفى بعد مرضها في 25 من الشهر ذاته.

ولفتت الوزراة إلى أن نتائج الفحوصات بينت إصابتها بالفيروس، وأنه تم نقلها إلى مستشفى الأمراض المعدية لمتابعة علاجها.

وقتل 106 أشخاص في الصين جراء فيروس "كورونا"، وفق آخر إحصائية نشرتها السلطات الصينية، فيما تسعى العديد من دول الجوار إلى اتخاذ تدابير احترازية للوقاية من انتقال المرض إلى أراضيها.

وأعلنت السلطات الصحة الصينية، الثلاثاء، تسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 30 منطقة على مستوى المقاطعات، توفي 106 أشخاص منهم، بينما لا يزال 976 مريضا يرقدون في المستشفيات بحالة حرجة.

فيروس كورونا سريلانكا الصين مستشفى الأمراض المعدية السلطات الصينية

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