الصحة العالمية: نثق في قدرة الصين على منع انتشاء الوباء القاتل

القاهرة- وكالات:

أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الحاسمة التي تتخذها الحكومة الصينية، مُعربة عن ثقتها في قدرة الصين على منع انتشار الوباء والسيطرة عليه.

أدلى تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، بهذه التصريحات خلال اجتماع مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

قال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي يشيدان ويؤيدان بشكل كامل الاجراءات الحاسمة التي تتخذها الحكومة الصينية ويقدران الجهود العظيمة التي تبذلها الصين في كبح انتشار الإلتهاب الرئوي.

وأضاف تيدروس أن المنظمة لا توصي بإجلاء المواطنين وحثت المجتمع الدولي على التحلي بالهدوء وعدم المبالغة في رد الفعل. والمنظمة واثقة في قدرة الصين على منع انتشار الوباء والسيطرة عليه.

ومنذ ظهروه في أواخر ديسمبرالماضي، أوقع الفيروس 106 حالات وفيات بمقاطعتيّ "هوبي" و"هاينان" والعاصمة الصينية بكين، و4515 حالة إصابة مؤكّدة بالالتهاب الرئوي في 30 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية، وفق أحدث تقارير اللجنة الوطنية للصحة بالصين.

ووصل الفيروس القاتل إلى 14 دولة حتى الآن؛ اليابان (4 حالات)، الولايات المتحدة (5 حالات)، تايلاند (8 حالات)، أستراليا (5 حالات)، كوريا الجنوبية (4 حالات)، سنغافورة (4 حالات)، ماليزيا (4 حالات)، فرنسا (3 حالات)، تايوان (3 حالات)، فيتنام (حالتان)، كندا (حالة واحدة)، نيبال (حالة واحدة)، كمبوديا (حالة واحدة)، ألمانيا (حالة واحدة).