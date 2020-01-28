الحكومة القطرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

الدوحة- (د ب أ):

أدى وزراء الحكومة القطرية الجديدة اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ تميم بن حمد.

وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) ذكرت في وقت سابق اليوم أن الأمير قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وأصدر أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له.

وتولى عبد الله بن ناصر المنصب في يونيو من عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد الأمير تميم.

أما خالد بن خليفة فكان عُين في نوفمبر من عام 2014 رئيسا للديوان الأميري.

واحتفظ وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والطاقة والمالية بمناصبهم في الحكومة الجديدة.