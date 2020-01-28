أول تغريدة لرئيس الوزاء القطري بعد استقالته

القاهرة- وكالات:

أعرب رئيس الوزراء القطري المُستقبل الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك في أول تغريدة له عقب قبول استقالته من منصبه.

وغرّد بن ناصرعلى حسابه الرسمي عبر تويتر، الثلاثاء: "في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية، كما أتمنى ان أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتي للوطن والأمير..".

في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتى ، وعلى توجيهاته السديده لي على مدى السنوات الماضية، كما أتمنى ان أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتى للوطن والأمير . — عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) January 28, 2020

وتابع: "كما اشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي..حفظ الله الأمير وحفظ الله قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما اشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي .

حفظ الله الامير وحفظ الله قطر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. — عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) January 28, 2020

وفي وقت سابق الثلاثاء، قبل أمير قطر استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر وأصدر قرارًا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة رئيسًا جديدًا للحكومة، وتكليفه منصب وزير الداخلية أيضًا، على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

فيما يحتفظ كلٍ من وزراء الخارجية والطاقة والمالية والتجارة والدفاع بمناصبهم في التغيير الوزاري، وفق الديوان الأميري.

كان رئيس الوزراء القطري المستقيل عبد الله بن ناصر تم تنصيبه في يونيو عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد تميم.