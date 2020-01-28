أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أول تغريدة لرئيس الوزاء القطري بعد استقالته

01:10 م الثلاثاء 28 يناير 2020
أول تغريدة لرئيس الوزاء القطري بعد استقالته

الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني

القاهرة- وكالات:

أعرب رئيس الوزراء القطري المُستقبل الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك في أول تغريدة له عقب قبول استقالته من منصبه.

وغرّد بن ناصرعلى حسابه الرسمي عبر تويتر، الثلاثاء: "في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية، كما أتمنى ان أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتي للوطن والأمير..".

وتابع: "كما اشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي..حفظ الله الأمير وحفظ الله قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قبل أمير قطر استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر وأصدر قرارًا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة رئيسًا جديدًا للحكومة، وتكليفه منصب وزير الداخلية أيضًا، على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

فيما يحتفظ كلٍ من وزراء الخارجية والطاقة والمالية والتجارة والدفاع بمناصبهم في التغيير الوزاري، وفق الديوان الأميري.

كان رئيس الوزراء القطري المستقيل عبد الله بن ناصر تم تنصيبه في يونيو عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد تميم.

عبدالله بن ناصر آل ثاني قطر تميم أمير قطر

الخبر التالى:

الحكومة القطرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليابان: أحد المصابين بفيروس كورونا الجديد لم يزر الصين من قبل