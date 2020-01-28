روحاني: الانتخابات البرلمانية ستنعكس إيجابا على قوتنا الوطنية

طهران- (د ب أ):

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة المشاركة الوطنية الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير القادم.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"نحن على وشك إجراء انتخابات مهمة ووطنية كبرى في 21 فبراير القادم، ونأمل أن يدلي جميع أفراد شعبنا بأصواتهم ... لأن هذه الانتخابات ستنعكس إيجابا على سياساتنا الإقليمية والعالمية وعلى قوتنا الوطنية".

وكان روحاني اتهم أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعزعة علاقة إيران بالعالم والشعب الإيراني بنظام بلاده.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول:" يجب أن لا نسمح لترامب وباقي إرهابيي البيت الأبيض بالنجاح، لأنهم يزعزعون علاقة إيران بالعالم، ويعملون على زعزعة علاقة الشعب بالنظام".

وكان ترامب نشر مؤخرا تغريدات باللغة الفارسية موجهة للشعب الإيراني، أكد فيها دعمه لتحركات الإيرانيين الاحتجاجية ضد الحكومة الإيرانية.