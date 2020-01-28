مدير مكتب تميم ورئيس شركة غاز.. من هو رئيس الوزراء القطري الجديد؟

كتبت- رنا أسامة:

كلّف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، الشيخ خالد بن خليفة بتولي الحكومة القطرية، وذلك بعد قبوله استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، حسبما افادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وسيتولّى رئيس الوزراء القطري الجديد أيضًا منصب وزير الداخلية، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية، فيما يحتفظ كلٍ من وزراء الخارجية والطاقة والمالية والتجارة والدفاع بمناصبهم في التغيير الوزاري، وفق الديوان الأميري.

ووفق تقارير محلية، فإن الشيخ خالد بن خليفة من مواليد الدوحة عام 1968، حيث تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، ونال درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة عام 1993.

وفي بداية عمله، التحق بشركة قطر للغاز المسال المحدودة وعمل فيها حتى عام 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية بين عاميّ 2002 و2006. وعُيّن رئيسًا تنفيذيًا لها عام 2010، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

وقبل تعيينه في شركة قطر غاز، أكبر شركة في العالم للغاز الطبيعي المسال، تولى عام 2007 منصب مدير مدينة "راس لفان" الصناعية، وشغل منصب مدير تطوير الأعمال في مدينة "مسيعيد" الصناعية. وأُسنِدت إليه عدة مناصب رئيسية في قطر للبترول منذ انضمامه إليها عام 1991.

وفي مارس 2006، التحق بن خليفة بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد وقتذاك- الشيخ تميم- وعُيّن مديرًا لمكتب السكرتير الخاص به في 11 يوليو 2006، ثم تولى منصب مدير مكتبه في 9 يناير 2007. فيما تولّى منصب رئيس الديوان الأميري في 11 نوفمبر 2014.