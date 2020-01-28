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ما هي الفترة اللازمة للشفاء من فيروس كورونا الجديد؟

10:54 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
ما هي الفترة اللازمة للشفاء من فيروس كورونا الجديد؟

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أعلنت الأجهزة الصينية المختصة أن المصابين بالالتهاب الرئوي جراء فيروس كورونا الجديد يحتاجون إلى نحو أسبوعين للشفاء، حسب ما نقلته وكالة نوفوستي الإخبارية.

وقال العضو في لجنة الخبراء الحكومية في شؤون الصحة، لي سينفان: "إن المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة يتعافون في غضون أسبوع تقريبا، والمرضى الذين تعد حالتهم خطرة يتطلب علاجهم أسبوعين أو أكثر، ولذلك لدينا ثقة في أنه مع مرور الوقت سيزداد عدد المرضى الذين سيغادرون المستشفى".

وأكد أنه قبل السماح للمرضى بمغادرة المستشفى، يتعين عليهم الخضوع لفحوص للتأكد من غياب أعراض المرض، ومن أن درجة الحرار أصبحت طبيعية، وكذلك إجراء تحليلين للتأكد من غياب الحمض النووي الفيروسي.

ولا يزال فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، يثير قلقا في كل دول العالم، خاصة وأن حصيلة ضحاياه في ارتفاع مستمر، حيث بلغ عدد القتلى 106 أشخاص، وتجاوز عدد المصابين 4 آلاف مصاب في الصين.

اعلنت عدة دول من بينها اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايلاند، وكندا، والفيتنام، وفرنسا، وألمانيا، وفرنسا، تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد.

فيروس كورونا الصين الالتهاب الرئوي مدينة ووهان الصينية

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