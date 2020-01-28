بناء على طلبه.. أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء

القاهرة- وكالات:

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرًا، الثلاثاء، بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، بناء على طلبه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما أصدر قرارًا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة مستشارًا خاصًا له بدرجة رئيس مجلس وزراء، وتولّي منصب وزير الداخلية، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية في قطر.

ووفق الديوان الأميري، سيحتفظ وزيرا الخارجية والطاقة بمنصبيهما في التغييرالوزاري الجديد، بحسب (قنا).

كان رئيس الوزراء القطري المستقيل عبد الله بن ناصر تم تنصيبه في يونيو عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد تميم، وكان معهودًا إليه إلى جانب رئاسة الوزراء منصب وزير الداخلية.