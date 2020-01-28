أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بناء على طلبه.. أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء

10:21 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
بناء على طلبه.. أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

القاهرة- وكالات:

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرًا، الثلاثاء، بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، بناء على طلبه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما أصدر قرارًا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة مستشارًا خاصًا له بدرجة رئيس مجلس وزراء، وتولّي منصب وزير الداخلية، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية في قطر.

ووفق الديوان الأميري، سيحتفظ وزيرا الخارجية والطاقة بمنصبيهما في التغييرالوزاري الجديد، بحسب (قنا).

كان رئيس الوزراء القطري المستقيل عبد الله بن ناصر تم تنصيبه في يونيو عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد تميم، وكان معهودًا إليه إلى جانب رئاسة الوزراء منصب وزير الداخلية.

تميم قطر عبدالله بن ناصر بن خليفة خالد بن خليفة

الخبر التالى:

مصدر عسكري عراقي: توقف تحليق طائرات إف 16 بعد انسحاب الخبراء الأمريكيين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان