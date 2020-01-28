تحذير طوارئ من حريق غابات بالقرب من العاصمة الأسترالية كانبرا

كانبرا- (د ب أ):

شهدت عدة ضواحي جنوبي العاصمة الأسترالية كانبرا تحذيرا "بمستوى الطوارئ" بسبب حريق غابات خارج عن نطاق السيطرة في متنزه نامادجي الوطني المجاور.

وطالب رجال الإطفاء سكان هذه الضواحي بـ"البحث عن مكان للاحتماء به على الفور" اليوم الثلاثاء.

وجاء في التحذير الذي أصدرته وكالة خدمات الطوارئ في العاصمة الأسترالية: "فات الأوان للمغادرة. إذا لم تكن في المنطقة، فلا تعود إليها".

كما صدرت التعليمات لخمس ضواحي أخرى في جنوب كانبرا بمراقبة الأحوال عن كثب.

وأفادت الوكالة الحكومية بأن الحريق امتد على مساحة 4646 هكتارا، ولا يزال خارجا عن نطاق السيطرة ويمتد لمسافة 400 هكتار في الساعة، بالرغم من جهود مئات من رجال الإطفاء في موقع الحريق لمكافحته.

وكانت العاصمة تتجنب إلى حد كبير حرائق الغابات المدمرة التي أتت على أكثر من 12 مليون هكتار من الأرض في ولايات أخرى شرق وجنوب أستراليا.

ولا يزال هناك أكثر من 55 حريقا مشتعلين في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث يتوقع ارتفاع درجات الحرارة في العطلة الأسبوعية، ما يفاقم من خطر حرائق الغابات.