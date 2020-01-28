أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

جاسيندا أردرن تعلن موعد الانتخابات العامة في نيوزيلندا

07:12 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
جاسيندا أردرن تعلن موعد الانتخابات العامة في نيوزيلندا

جاسيندا أردرن

ولنجتون- (د ب أ):

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات العامة في بلادها ستجرى في 19 سبتمبر المقبل.

وقالت أردرن في بيان: "سأطلب من النيوزيلنديين مواصلة دعم قيادتي والتوجه الحالي للحكومة التي ترتكز على استقرار واقتصاد قوي والتقدم في مواجهة التحديات طويلة الأجل التي تواجه نيوزيلندا".

وإذا لم تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، فإن الانتخابات العامة في نيوزيلندا تجري كل ثلاث سنوات.

وفي عام 2017، كانت أردرن نائبة لرئيس حزب العمال المعارض، وتولت زعامة الحزب قبل سبعة أسابيع فقط من الانتخابات عندما استقال رئيس الحزب.

وعلى الرغم من حصول حزبها في تلك الانتخابات على ثاني أعلى عدد من المقاعد بعد الحزب الوطني، تمكنت أردرن من إبرام اتفاق مع اثنين من الأحزاب الصغيرة وشكلت الحكومة.​

جاسيندا أردرن الانتخابات العامة نيوزيلندا

الخبر التالى:

الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب لهزيمة كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان