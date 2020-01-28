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الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" إلى 106 وفيات

03:16 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" إلى 106 وفيات

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 106 وفيات

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، إلى 106 وفيات.

وأضافت السلطات الصينية، في خبر عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز"، أنه تم تسجيل 1300 إصابة جديدة، بالفيروس حتى الآن.

وضرب الفيروس، الذي لا يعرف سببه على وجه الدقة حتى الآن، أو علاجه، مدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتقل بشكل متسارع إلى عدد من المدن الصينية، والعالمية.​

السلطات الصينية فيروس كورونا حالات وفيات
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