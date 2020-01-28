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تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

01:27 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

قال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية في ميونيخ، مساء أمس الاثنين، إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.

والمصاب هو رجل من منطقة شتارنبرج في بافاريا جنوب غربي ميونخ.

وتسبب الفيروس، ومنشأه مدينة ووهان بوسط الصين، في مقتل 80 شخصًا بالصين، حتى الآن.

كما تم تسجيل حالات إصابة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.​

فيروس كورونا ألمانيا ميونيخ

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