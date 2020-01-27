أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، تحذيرًا من السفر إلى جميع أنحاء الصين، وحثت الأمريكيين على "إعادة النظر" في أي خطط لزيارة الصين.

وقالت الوازرة في بيان لها: "نطالب بإعادة النظر في السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي تم اكتشاف أول حالات الإصابة به في مدينة ووهان الصينية، مشيرة إلى أن بعض المناطق زادت بها مخاطر الإصابة".

وقد حذرت مراكز مكافحة الأمراض من أنه ينبغي على المسافرين تجنب السفر غير الضروري إلى مقاطعة هوبى الصينية، بما في ذلك مدينة ووهان، وهي المنطقة التي يعتقد بأنها مصدر انتشار الفيروس القاتل.