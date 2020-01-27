واشنطن تطالب العراق بالحفاظ على سيادته بمواجهة هجمات إيران

وكالات

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الاثنين، هاتفيًا، مع رئيس وزراء تصريف أعمال الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الهجوم الصاروخي الذي وقع الأحد على السفارة الأمريكية في بغداد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وشدد بومبيو، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، على أن "الهجوم اعتداء صارخ على السيادة العراقية"، مضيفًا أنه أكد لعبد المهدي "ضرورة اتخاذ العراق خطوات فورية لحماية منشآتنا الدبلوماسية وفقا للقانون الدولي".

كما عبّر بومبو لعبد المهدي عن غضبه من استمرار هجمات جماعات مدعومة من إيران على منشآت أميركية بالعراق، مطالباً العراق بـ"الحفاظ" على سيادته بمواجهة "هجمات" ايران، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في البيان أن بومبيو "أكد مجدداً أن هذه الهجمات تظهر تجاهلاً متعمداً للسيادة العراقية وفشلاً في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة".