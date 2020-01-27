الأمين العام للأخوة الإنسانية يهنئ الرميثي بمنحه وسام العلوم والفنون

كتب - محمود مصطفى:

هنأ المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لشيخ الأزهر، الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، بمناسبة تكريمه اليوم الإثنين، خلال فاعليات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، من المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى؛ الذي يمنح من السيد رئيس جمهورية ‎مصر العربية، وذلك تقديرًا لدور مجلس حكماء المسلمين وخدماته الجليلة في نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش المجتمعي.

وقال عبد السلام في تدوينة له علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"‏: "أهنئك أخي سلطان على التكريم المستحق، فقد عرفتك عن قرب، ورأيت فيك نشاطًا وإخلاصاً وجديةً في العمل علي تحقيق أهداف مجلس الحكماء، هذا الكيان الرائد الذي يترأسه ‎الإمام الأكبر ‎شيخ الأزهر ويعمل لأجل تعزيز السلم في المجتمعات".

وتابع أمين عام اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية: ‏"أثق أن لديك فكرًا مبدعًا في التغلب على المصاعب والعقبات، وأنت إلى ذلك أديبٌ صاحب قلم، وإنسانٌ لا تفارق البسمة محياه."