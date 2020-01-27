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عبدالمهدي: القوات العراقية مسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية في بغداد

09:39 م الإثنين 27 يناير 2020
عبدالمهدي: القوات العراقية مسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية في بغداد

رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي

القاهرة - وكالات

جدد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، إدانته للهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية، أمس الأحد، بعدد من صواريخ كاتوشا، أطلقها مجهولين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، في نبأ لها مساء اليوم، أن عبدالمهدي، أجرى اتصالاً هاتفيًا، بمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أعرب خلاله عن إدانته لاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد.

وأكد عبدالمهدي، تعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية.

عادل عبدالمهدي بغداد العراق القوات العراقية

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