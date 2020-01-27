الخارجية تدعو العاملين المصريين بالأردن لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم

كتب - محمد صفوت

أهابت وزارة الخارجية، بالعاملين في المملكة الأردنية الهاشمية، ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم في الأردن حفاظاً على حقوقهم، وذلك بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية من نهايتها في 30 يناير الجاري، بعد أن تم تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدءها في 22 سبتمبر الماضي.

ونوهت الخارجية، في بيان، مساء اليوم الاثنين، إلى ما صدر عن وزارة العمل الأردنية، من مناشدة بمغادرة جميع العاملين الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء من سداد كافة رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية على الخروج النهائي، وذلك في موعد أقصاه يوم 9 فبراير المقبل.