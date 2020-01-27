أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الخارجية تدعو العاملين المصريين بالأردن لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم

09:02 م الإثنين 27 يناير 2020
الخارجية تدعو العاملين المصريين بالأردن لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم

وزارة الخارجية المصرية

كتب - محمد صفوت

أهابت وزارة الخارجية، بالعاملين في المملكة الأردنية الهاشمية، ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم في الأردن حفاظاً على حقوقهم، وذلك بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية من نهايتها في 30 يناير الجاري، بعد أن تم تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدءها في 22 سبتمبر الماضي.

ونوهت الخارجية، في بيان، مساء اليوم الاثنين، إلى ما صدر عن وزارة العمل الأردنية، من مناشدة بمغادرة جميع العاملين الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء من سداد كافة رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية على الخروج النهائي، وذلك في موعد أقصاه يوم 9 فبراير المقبل.

وزارة الخارجية المصرية العاملين المصريين بالأردن الأردن تصاريح عمل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترامب يكشف موعد إعلان صفقة القرن: منطقية جدًا للجميع