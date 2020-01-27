الرئيس الفلسطيني لبريطانيا: لن نقبل سوى حل الدولتين

وكالات:

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وأبدى وزير الخارجية البريطاني، رغبته في الاستماع لوجهة نظر أبو مازن فيما يتعلق بصفقة القرن، مشيرًا إلى موقف بريطانيا الواضح من حل الدولتين، وكذلك الموقف من الاستيطان والقانون الدولي.

وأكد أبو مازن الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه بدون ذلك "لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم".

وقال: "نحن جاهزون لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ومستعدون لمفاوضات تشارك فيها الرباعية الدولية وعدد من الدول الأخرى، ولن نقبل بأي دور للولايات المتحدة لوحدها في العملية السياسية، جراء انحيازها الواضح".

ومن المُقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي، غدًا الثلاثاء، تفاصيل صفقة القرن التي عرضها على الزعيمين الممثلين للاحتلال، بنيامين نتنياهو وبيني جانتس.

وقال ترامب خلال استقباله لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء تصريف الأعمال الإسرائيلي، إنه يعتقد أن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستعجب نتنياهو، وجانتس.

وزعم الرئيس الأمريكي، أن خطته للسلام المعرفة بـ"صفقة القرن" من المقرر أن تعجب الفلسطينيين، واصفًا إياها بأنها "جيدة لهم.. ومنطقية جدًا للجميع".