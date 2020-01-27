قوات الجيش اليمني تحقق تقدمًا ميدانيًا جديدًا غربي تعز

عدن - أ ش أ

حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تقدماً ميدانياً جديداً، في الجبهة الغربية لمدينة تعز، جنوب اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع في وادي حذران، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في تلك المواقع، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا الحوثية بينهم القيادي المدعو أبو عبدالعزيز، وجرح آخرين.

كما أحبطت قوات الجيش محاولتي تسلل للميليشيا المتمردة، الأولى في جبهة الكريفات، شرقي المدينة، والأخرى كانت باتجاه معسكر الدفاع الجوي شمال غربي المدينة ذاتها، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.