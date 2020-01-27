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الأمم المتحدة تحذر من معاداة السامية في ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز

08:30 م الإثنين 27 يناير 2020
الأمم المتحدة تحذر من معاداة السامية في ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من أزمة عالمية تتمثل في معاداة السامية، خلال كلمة أثناء إحياء الذكرى السنوية الـ75 لتحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز بيركيناو.

وقال جوتيريش" هناك حاجة لتضامننا في مواجهة الكراهية اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث نرى تجددا مثيرا للقلق للهجمات المعادية للسامية حول العالم، والأمر الذي لا يصدق، حولنا هنا في نيويورك".

وأشار جوتيريش إلى هجوم بسكين أسفر عن إصابة خمسة أشخاص في منزل حاخام في منطقة مونسي بنيويورك في ديسمبر الماضي، وقتل أربعة أشخاص في إطلاق للنار على متجر يهودي في نيوجيرسي قبل أسابيع قليلة.

وأضاف جوتيريش "نحتاج إلى تسمية هذه الظاهرة باسمها الحقيقي: أزمة عالمية تتمثل في معاداة السامية".

أنطونيو جوتيريش معاداة السامية ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز الأمم المتحدة

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