السعودية: لم نطلع على صفقة القرن

كتب - محمد صفوت

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه لم يطلع على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن" لذلك فضّل عدم الكشف عن رأيه بها.

وقال بن فرحان في حوار مع مذيع شبكة "سي إن إن"، نيك روبرتسون: "نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة، من المهم جدا بالنسبة لنا أن تُحل هذه القضية، ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسندعم جميع الجهود التي تثمر عن ذلك"، على حد تعبيره.

من المُقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعات منفصلة متتالية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، قبل الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن"، غدًا الثلاثاء.

وفجر إعلان الرئيس الأمريكي، عزمه الإعلان عن "صفقة القرن" الثلاثاء، ردود فعل غاضبة من العديد من الأطراف الفلسطينية، واعتبرت حركة فتح أن ترامب استخدم الصفقة، في إطار دعمه لنتانياهو في الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري في مارس القادم، في حين وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخطة الأمريكية بـ"احتيال القرن".

من جانبه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صفقة القرن بأنها "عظيمة وستنجح"، وردا على أسئلة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، في رحلته إلى فلوريدا قال ترامب "لقد قلت دائمًا أنني أحب أن أكون قادرًا على القيام بهذه الصفقة، يقولون أن هذه هي الأصعب من بين جميع الصفقات، أنا أحب القيام بصفقات".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فقد وصف الخطة قبل مغادرته لواشنطن، بأنها "فرصة تحدث لمرة واحدة في التاريخ".

وأضاف: "فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها، ولدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".

ذكرترامب، أن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستكون لها فرصة للنجاح وسيتم الإعلان عنها في الخامسة مساءً بتوقيت جرينتيش (السابعة بتوقيت مصر)، مساء غدًا الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يزور واشنطن لبحث خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، إن دولة عربية عدة وافقت على خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأضاف ترامب، أنه يعتقد أن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستعجب نتنياهو، ومنافسه بين جانتس زعيم حزب "أرزق - أبيض".

وزعم الرئيس الأمريكي، أن خطته للسلام المعرفة بـ"صفقة القرن" من المقرر أن تعجب الفلسطينيين، واصفًا إياها بأنها "جيدة لهم.. ومنطقية جدًا للجميع".

على الجانب الآخر؛ أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين اعتبار اليومين المقبلين "يومي غضب" رفضًا لصفقة القرن الأمريكية المرتقب طرحها للسلام مع إسرائيل.

وأكدت الفصائل، في بيان للجنة المتابعة العليا عقب اجتماع لها في غزة، على رفض الصفقة الأمريكية "بوصفها حلقة من حلقات التآمر الأمريكية على الشعب الفلسطيني وقضيته".

وقال البيان إن "هناك إجماعًا فلسطينياً رافضًا لهذه الصفقة، وإصرارًا على مواجهتها بكل الأشكال حتى إسقاطها، ولن نتنازل عن أي حق من حقوقنا الوطنية المشروعة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية بإعلانها عن هذه الصفقة المرفوضة تُنصب نفسها عدوًا مباشرًا لشعبنا، وشريكًا للاحتلال في إرهابه وجرائمه على شعبنا وقضيته".