ترامب: دول عربية وافقت على صفقة القرن

(وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن دول عربية عِدة وافقت على خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن"، في مؤتمر صحفي بثته شبكة "سكاي نيوز".

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستكون لها فرصة للنجاح وسيتم الإعلان عنها في الخامسة مساءً بتوقيت جرينتيش (السابعة بتوقيت مصر)، مساء غدًا الثلاثاء، حسبما ذكرت "العربية".

وقال ترامب خلال استقباله لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء تصريف الأعمال الإسرائيلي، إنه يعتقد أن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستعجب نتنياهو، ومنافسه بين جانتس زعيم حزب "أرزق - أبيض".

وزعم الرئيس الأمريكي، أن خطته للسلام المعرفة بـ"صفقة القرن" من المقرر أن تعجب الفلسطينيين، واصفًا إياها بأنها "جيدة لهم.. ومنطقية جدًا للجميع".

على الجانب الآخر؛ أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين اعتبار اليومين المقبلين "يومي غضب" رفضًا لصفقة القرن الأمريكية المرتقب طرحها للسلام مع إسرائيل.

وأكدت الفصائل، في بيان للجنة المتابعة العليا عقب اجتماع لها في غزة، على رفض الصفقة الأمريكية "بوصفها حلقة من حلقات التآمر الأمريكية على الشعب الفلسطيني وقضيته".

وقال البيان إن "هناك إجماعًا فلسطينياً رافضًا لهذه الصفقة، وإصرارًا على مواجهتها بكل الأشكال حتى إسقاطها، ولن نتنازل عن أي حق من حقوقنا الوطنية المشروعة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية بإعلانها عن هذه الصفقة المرفوضة تُنصب نفسها عدوًا مباشرًا لشعبنا، وشريكًا للاحتلال في إرهابه وجرائمه على شعبنا وقضيته".

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