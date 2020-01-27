بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بلاده.. ترامب يعرض المساعدة على الصين

القاهرة- (وكالات):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع الحكومة الصينية للمتابعة تطورات فيروس كورونا الجديد، أو المعروف باسم "فيروس كورونا ووهان"، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 80 شخصا، واقتراب عدد المصابين به من 3 آلاف في العالم.

وتابع الرئيس الأمريكي، حسبما جاء على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، "جرى الابلاغ عن حالات محدودة للغاية في الولايات المتحدة، ولكنها تخضع للملاحظة الدقيقة".

جرى الابلاغ عن عدد محدود من المصابين في الولايات المتحدة، ولكننا نتابع المسألة عن كثب".

ولفت إلى أن واشنطن مُستعدة لتقديم يد العون للرئيس الصيني تشي بينجينج وبكين إذا لزم الأمر.

تأكدت أول حالة إصابة بفيروس ووهان، بولاية واشنطن، لرجل في الثلاثينيات من عمره، ويخضع حالياً للحجر الصحي، ما أثار مخاوف من انتشار المرض في أنحاء البلاد.

وأعلنت الولايات المتّحدة الأحد أنّها تعكف على تنظيم رحلة جوّية لإجلاء موظّفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا الأمريكيين في مدينة ووهان الصينيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأمريكيين في الصين، إن الرحلة ستُغادر الثلاثاء من ووهان إلى سان فرانسيسكو.

وأضافت أنّ "الأماكن محدودة جدا، وإذا لم يكُن ممكنً نقل الجميع، فستكون الأولويّة للأشخاص الأكثر عرضة" لخطر الفيروس.

وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، يسعى العلماء إلى التوصل إلى لقاح للفيروس الجديد، ولكن لا يمكن توقع حدوث ذلك في أي وقت قريب.