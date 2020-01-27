مصر تستقبل طائرات الرحمة لعلاج المرضى اليمنيين

كتبت – إيمان محمود:

قالت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن مصر ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.

وأضافت الخارجية في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق.