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مصر تستقبل طائرات الرحمة لعلاج المرضى اليمنيين

05:39 م الإثنين 27 يناير 2020
مصر تستقبل طائرات الرحمة لعلاج المرضى اليمنيين

وزارة الخارجية المصرية

كتبت – إيمان محمود:

قالت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن مصر ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.

وأضافت الخارجية في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق.

وزارة الخارجية المصرية علاج المرضى اليمنيين طائرات الرحمة الأمم المتحدة

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