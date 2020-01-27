رئيس وزراء أيرلندا يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية مصالح بلاده بعد البريكست

لندن- (د ب أ):

طالب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار اليوم الاثنين الاتحاد الأوروبي بحماية مصالح بلاده خلال المفاوضات التي ستنطلق مع بدء خروج بريطانيا من التكتل.

وقال فارادكار إنه بحث مع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا "التحديات الخاصة لأيرلندا" مع بدء الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الجمعة القادمة.

وأضاف، بعد لقاء جمعهما في دبلن :"طلبت من ميشيل الاستمرار في أخذ مصالح أيرلندا بعين الاعتبار خلال المرحلة التالية".

ويحذر سياسيون من أن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يلقي بظلال أكبر على أيرلندا حتى من بريطانيا نفسها، وخاصة إذا ما لم تتمكن لندن من التوصل إلى اتفاق حول العلاقات التجارية المستقبلية مع بروكسل.

ووصف بارنييه المحادثات التي أجراها في دبلن بالبناءة، وقال إنه يعتزم لقاء قادة أحزاب سياسية في أيرلندا الشمالية في وقت لاحق اليوم.

وكان فارادكار قال، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، في وقت سابق اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيكون له "اليد العليا" في المفاوضات مع بريطانيا نظرا لأن سوقه أكبر بكثير.

ويصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أنه سيكمل المفاوضات المعقدة الرامية إلى التوصل لاتفاقية تجارة حرة ليبرالية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، مستبعدا حدوث أي تأجيل.

إلا أن فارادكار قال إنه سيكون "من الصعب" إكمال المحادثات خلال 11 شهرا فقط.