وزير الخارجية الإماراتي يبحث بالجزائر الوضع في ليبيا

الجزائر- (د ب أ):

شرع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى الجزائر؛ لبحث الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية.

وكان في استقبال الوزير الإماراتي، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، نظيره الجزائري صبري بوقادوم.

وقالت الخارجية الجزائرية إن زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تندرج "في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، وستسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار".

وأضافت أن هذه الزيارة ستشكل: "فرصة للوزيرين؛ لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإماراتي بعد وقت قصير من مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للجزائر بعد زيارة استمرت يومين.