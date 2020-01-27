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ماكرون يحذر من تصاعد معاداة السامية

03:23 م الإثنين 27 يناير 2020
ماكرون يحذر من تصاعد معاداة السامية

إيمانويل ماكرون

باريس- (د ب أ):

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "عودة لا يمكن القبول بها" لمعاداة السامية، وذلك في فعالية في باريس لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز".

وتساءل خلال زيارة لنصب ضحايا الهولوكوست في باريس قائلا :"مَن، اليوم، لا يلاحظ انتشار الشر، سواء أكان يرتدي نفس الوجه الذي ارتداه دائما أو يرتدي القناع الجديد لكراهية المسلمين ومعاداة الصهيونية؟".

وتعهد بعدم الاستسلام لمثل هذه الممارسات، وذلك غداة نشر بيانات رسمية أظهرت زيادة بنسبة 27% على أساس سنوي في الممارسات المعادية للسامية، وزيادة بـ130% في الممارسات العنصرية، وتلك التي تنطوي على كراهية الأجانب في فرنسا العام الماضي.

إيمانويل ماكرون باريس السامية أوشفيتز

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