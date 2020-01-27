الرئيس التركي يختتم زيارته إلى الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، زيارته إلى الجزائر متوجها إلى جامبيا محطته الثانية في جولته الإفريقية التي تشمل السنغال أيضا.

وكان في وداع الرئيس التركي بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ومسؤولون بارزون في الدولة، إلى جانب أعضاء في الحكومة.

وبحث أردوغان خلال زيارته للجزائر التي استمرت يومين، سبل تدعيم الروابط القائمة بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بينهما، كما شملت المحادثات التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأزمة الليبية.

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع تبون "عدم امكانية الحصول على نتيجة في ليبيا عن طريق الحلول العسكرية"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي فشل في سورية وفي ليبيا أيضا.

وأضاف:"نجري اتصالات مكثفة مع بلدان المنطقة والفاعلين الدوليين من أجل وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي"، مشددا على "عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للمنظمات الارهابية وبارونات الحرب".

من جهة أخرى، وقع أردوغان وتبون على إعلان مشترك لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا، وجرى الاتفاق على رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى ما يفوق 5 مليارات دولار قريبا.

وحضر أردوغان، منتدى الأعمال الجزائري التركي، مما سمح لأكثر من 200 متعامل اقتصادي من البلدين ببحث سبل ووسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبلغت قيمة الاستثمارات التركية في الجزائر 3.5 مليار دولار، وأبرز أردوغان رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات والعمل المشترك مع الجزائر وتسهيل سفر الجزائريين إلى تركيا.

واعتبر أردوغان، الجزائر "شريك استراتيجي" لبلاده في المغرب العربي وإفريقيا، منوها إلى أن بلاده تعول على الجزائر لإنجاح القمة التركية -الأفريقية المقبلة التي ستنعقد قريبا بتركيا.