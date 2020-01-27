مقتل متظاهر عراقي وإصابة نحو 40 في اضطرابات وسط بغداد

بغداد- (د ب أ):

أفاد شهود عيان بمقتل متظاهر عراقي وإصابة نحو 40 اخرين في مصادمات متفرقة في بغداد اليوم الاثنين.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مصادمات اندلعت بين القوات العراقية ومجاميع من المتظاهرين منذ فجر اليوم بشكل متقطع وحتى منتصف نهار اليوم، أوقعت قتيلا وأصابت نحو 40 آخرين، جراء استخدام القوات العراقية الغازات المسيلة للدموع وبنادق صيد لقمع المتظاهرين الذين تكتظ بهم ساحة الخلاني".

وأوضح متطوعون لأسعاف المصابين أن القوات العراقية استخدمت منذ ساعات الفجر قنابل مسيلة للدموع، وبنادق صيد في عمليات كر وفر للتصدي للمتظاهرين .

وأشاروا إلى أن غالبية الاصابات كانت في الرأس والعيون، لافتين أنه يتم إسعاف بعض الجرحى في ساحة التظاهر، فيما يتم نقل الاصابات الخطرة الى المستشفيات.

وشهد عدد من الشوارع وفي محيط ساحات التظاهر اليوم انتشارا كبيرا للقوات الأمنية بعد اتساع رقعة الاضطرابات في المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية للشهر الرابع على التوالي.

وطافت مظاهرات احتجاجية شوارع بغداد، وعددا من المحافظات اليوم للتنديد بقيام جماعات مسلحة باقتحام ساحات التظاهر واستخدام الرصاص الحي وإحراق خيام الاعتصام، في ظل غياب أمني واضح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين .

وقال شهود عيان لـ (د. ب. أ) إن القوات الأمنية ومسلحين مجهولين شرعوا منذ ثلاثة أيام بحملات انتقامية، استهدفت ساحات التظاهر في البصرة وبغداد والناصرية وكربلاء، وإحراق خيام الاعتصام ومطاردة المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتلي وإصابات.

وذكر الشهود أن ساحات التظاهر تكتظ بآلاف المتظاهرين من طلاب الجامعات والمدارس، للتنديد بحملات الانتقام التي تنفذها قوات أمنية ومسلحين في محاولة لفض المظاهرات، وإزالة خيام الاعتصام بالقوة الأمر الذي يرفضه المتظاهرون.

وحسب الشهود، انضمت مجاميع كبيرة من الموظفين وطلاب الجامعات اليوم إلى زملائهم في ساحات التظاهر للتعبير عن دعم مطالب المتظاهرين واستنكار الهجمات على ساحات التظاهر.

وشهدت ساحات بغداد والبصرة والناصرية اليوم إعادة نصب خيام اعتصام جديدة، بدلا من تلك التي التهمتها النيران ، فيما قام متظاهرون في الناصرية ببناء غرف لتكون بديلا عن الخيام التي أحرقت من قبل مسلحين .