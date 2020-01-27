فرنسا تجلي رعاياها من ووهان الصينية الأسبوع المقبل

باريس - أ ش أ

قالت وزيرة الصحة الفرنسي "أنييس بوزان"، إن رئيس الوزراء "إدوارد فيليب" طالب بتنظيم عملية إعادة الرعايا الفرنسيين من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا عن طريق الجو مباشرة إلى البلاد .

وأضاف الوزيرة - خلال الاجتماع الذي عُقد بقصر "ماتينيون"، حسبما ذكرت شبكة "يرونيوز" الإخبارية اليوم الاثنين - أنه سيتم إعادة رعايانا إلى البلاد منتصف الأسبوع المقبل وسيتم تنفيذها تحت إشراف فريق طبي متخصص، موضحة أنه سيتم وضع العائدين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس .

وكانت فرنسا قد أعلنت الجمعة الماضية رصد ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة بمدينة ووهان الصينية، وتتواصل العديد من الدول مع بكين لإجلاء رعاياها لاسيما فرنسا حيث هناك حوالي 500 فرنسي يقطنون في مدينة ووهان.