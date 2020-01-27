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رئيس وزراء العراق الأسبق يحذر من العنف المفرط للمتظاهرين

01:46 م الإثنين 27 يناير 2020
رئيس وزراء العراق الأسبق يحذر من العنف المفرط للمتظاهرين

إياد علاوي

بغداد- (د ب أ):

أكد رئيس وزراء العراق الأسبق زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي اليوم الاثنين أن" العنف المفرط سيؤدي إلى ردود أفعال أشد".

وقال علاوي، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تباً لسلطة لا تستطيع أن تحمي شعبها، هل نسيتم أيام معارضة نظام صدام حسين، أرفعوا أيديكم عن شعبنا المحتج في الناصرية، فالعنف المفرط سيؤدي إلى ردود افعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم لـ 39 مليون عراقي".

وتأتي تغريدة علاوي بعد مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة أكثر من 10 آخرين عندما اقتحم مسلحون ساحة التظاهر المركزية الليلة الماضية، وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، 375كم جنوبي بغداد.

اياد علاوي رئيس وزراء العراق تويتر العراق

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