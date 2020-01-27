تسريبات: ترامب سيمهل إسرائيل 6 أسابيع لتنفيذ صفقة القرن

كتبت – إيمان محمود:

من المُقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعات منفصلة متتالية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، قبل الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، إن ترامب يريد عرض الخطة على كل من الزعيمين الإسرائيليين قبل إعلانها، للتأكد من أنهما يوافقان ويدعمان خطته.

ويقول المسؤول الأمريكي إن ترامب سيحدد جدولاً زمنيًا لتنفيذ الخطة، إذ سيقول لهما "أمامكم ستة أسابيع لبدء تنفيذ الخطة، إذا كنتم توافقون عليها"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي مطلع على المناقشات الداخلية، قوله إن وجود الزعيمين سيساعدان في توفير الجهد لإخراج هذه الصفقة.

وأوضح المصدر، أن الهدف من وجود نتنياهو وجانتس، هو "عدم تسييس الأمر"، أي بغض النظر عمّا سيحدث في الانتخابات الإسرائيلية المُقررة يوم الثاني من مارس القادم، فإن ترامب يريد التأكد من الحصول على دعم زعيمي أكبر حزبين في إسرائيل.

ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع ترامب في الساعة السادسة مساء، ومن المتوقع أن يعقد الاثنان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا. ثم يلتقي ترامب مع جانتس في الساعة 7 مساءً، ويتوقع أن يدلي الأخير ببيان.

وفجر إعلان الرئيس الأمريكي، عزمه الإعلان عن "صفقة القرن" الثلاثاء، ردود فعل غاضبة من العديد من الأطراف الفلسطينية، واعتبرت حركة فتح أن ترامب استخدم الصفقة، في إطار دعمه لنتانياهو في الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري في مارس القادم، في حين وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخطة الأمريكية بـ"احتيال القرن".

من جانبه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صفقة القرن بأنها "عظيمة وستنجح". وردا على أسئلة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، في رحلته إلى فلوريدا، قال ترامب: " لقد قلت دائمًا أنني أحب أن أكون قادرًا على القيام بهذه الصفقة. يقولون إن هذه هي الأصعب من بين جميع الصفقات. أنا أحب القيام بصفقات".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فقد وصف الخطة قبل مغادرته لواشنطن، بأنها "فرصة تحدث لمرة واحدة في التاريخ".

وأضاف: "فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها، ولدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".