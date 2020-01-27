شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب "كورونا"

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، عن تأجيل رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس "كورونا".

وكشف أمين أندلوسي، المتحدث الرسمي باسم الشركة ، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن أن قرار تعليق الرحلات سيسري حتى الأسبوع المقبل، موضحا أنه راجع إلى الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الصينية بسبب فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر عن إجراءات وقائية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، لمواجهة أي خطر محتمل للفيروس.