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شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب "كورونا"

01:05 م الإثنين 27 يناير 2020
شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب "كورونا"

شركة الخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، عن تأجيل رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس "كورونا".

وكشف أمين أندلوسي، المتحدث الرسمي باسم الشركة ، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن أن قرار تعليق الرحلات سيسري حتى الأسبوع المقبل، موضحا أنه راجع إلى الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الصينية بسبب فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر عن إجراءات وقائية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، لمواجهة أي خطر محتمل للفيروس.

الخطوط الجوية الجزائرية الجزائر الصين فيروس كورونا

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