تحطّم طائرة ركاب أفغانية في إقليم غزنة

وكالات:

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية، اليوم الاثنين، في إقليم غزنة وسط أفغانستان.

وقال مسؤول أفغاني إن طائرة ركاب تابعة لشركة "أريانا" الأفغانية الحكومية تحطمت في إقليم غزنة وسط البلاد.

وقال مصدر إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة.

فيما صرح المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري لوكالة فرانس برس قائلا "قرابة الساعة 13,10 (08,40 ت غ) تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة. النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية".