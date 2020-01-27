ترامب ينفي ما جاء في مسودة كتاب مستشار الأمن القومي السابق عن أوكرانيا

كتبت- هدى الشيمي:

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزاعم جاءت في مسودة كتاب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، بأنه ربط بين المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وبدء كييف تحقيقًا يُسيء إلى الديمقراطيين، خاصة جو بايدن، نائب الرئيس السابق ومنافسه المُحتمل في الانتخابات المقبلة.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عن مسودة كتاب جديد لبولتون قوله إن ترامب أراد تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا إلى أن تفتح كييف تحقيقاً بشأن بايدن.

وفور نشر المقال، طالب الديموقراطيون باستدعاء بولتون وشخصيات أخرى في مراكز مهمة في إدارة ترامب للإدلاء بإفادتهم في المحاكمة الهادفة إلى تحديد مصير ترامب في الرئاسة الجارية في مجلس الشيوخ.

قال ترامب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك،إنه لم يُخبر بولتون أبدًا أنه يربط بين المساعدات لأوكرانيا والتحقيقات، مُشيرًا إلى أن مستشار الأمن القومي السابق لم يشكو أبدًا من وقف المساعدات لأوكرانيا أثناء فترة وجوده في الإدارة الأمريكية.

وتابع: "ربما قال بولتون ذلك لكي يبيع كتابه".

ولفت الرئيس الأمريكي أن النصوص الخاص بكلماته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي تؤكد صحة كلامه، مُشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني ووزير خارجيته أكدا أنه لا يوجد أي مشاكل مع واشنطن، ولم يتعرضوا لأي ضغوط من قبل الولايات المتحدة.

ويريد الديموقراطيون كذلك أن يدلي ميك مولفاني مدير مكتب الرئاسة بشهادته أيضاً.

وحسب ما نقلته نيويورك تايمز فإن ترامب أبلغ بولتون برفضه دفع مساعدة بقيمة 391 مليون دولاراً إلى أوكرانيا، ما لم تساعده السلطات الأوكرانية عبر بدء تحقيق بشأن الديموقراطي جون بايدن وابنه هانتر الذي يعمل في مجلس إدارة مجموعة أوكرانية للغاز.

ووجه مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديموقراطية التهم لترامب في 18 ديسمبر. وعلى مجلس الشيوخ المؤلف بغالبيته من جمهوريين (53 جمهورياً من أصل 100 عضو)، أن يبت في مسألة عزل ترامب.

يتهم الديمقراطيون ترامب بإستغلال منصبه وعرقلة عمل الكونغرس. ويحتاج قرار عزله لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

ويؤكد محاموه أنه لم يكن هناك شروط مسبقة لتقديم المساعدة لأوكرانيا، لافتين إلى أن تجميدها لا علاقة له بطلبات التحقيق بشأن بايدن. لكن مسودة كتاب بولتون تناقض ذلك.

وكان بولتون قد أكد مؤخراً استعداده للإدلاء بإفادته إذا استدعي.

وكتب النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يقود فريق الادعاء في محاكمة ترامب في تغريدة أن دونالد ترامب "عرقل طلبنا استدعاء بولتون للإفادة". واضاف "الآن نعرف السبب: بولتون يناقض مباشرةً الحجة الأساسية لفريق الدفاع عن الرئيس".

من جهتها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن رفض الجمهوريين الاستماع لبولتون وشهود آخرين والاطلاع على وثائق "بات الآن غير مبرر أكثر من ذي من قبل". وأضافت أن "الخيار واضح: إما دستورنا أو التعتيم".