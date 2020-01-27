لبنان: تدافع بين الجيش والمحتجين في محيط البرلمان بوسط بيروت

القاهرة- (وكالات):

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان بوسط بيروت، اليوم الاثنين.

وينفذ المحتجون اليوم اعتصامات وتظاهرات في العاصمة بيروت، تهدف إلى منع النواب من الوصول إلى البرلمان، لمناقشة موازنة العام 2020.

وأفاد مراسلنا بأن الجيش والقوى الأمنية استقدمت تعزيزات إلى جميع مداخل وسط بيروت.