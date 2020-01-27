الشرطة الباكستانية تعتقل ناشطا بسبب انتقاداته للجيش وطالبان

إسلام آباد- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الباكستانية أحد النشطاء، بعد أن أدى انتقاده الشديد للعلاقة المزعومة بين الجيش والمسلحين الإسلاميين، إلى قيام الآلاف بتنظيم مسيرات وتجمعات عامة، في تحد نادر لسيطرة الجيش.

وقالت أسرة منصور بشتين، وهو زعيم حركة "بشتون تحفظ"، إن الشرطة قامت بنقله بعيدا عن منزله الواقع في مدينة بيشاور في شمال غرب البلاد، في عملية مداهمة جرت الليلة الماضية.

وكان بشتين، وهو قروي شاب من بلدة باكستانية نائية تقع على الحدود الأفغانية، ذاع صيته، بعد أن أسس حركة "بشتون تحفظ" في عام 2018، وقاد تجمعات عامة ضخمة.

وكان قد تم تأسيس حركة "بشتون تحفظ" (أو حركة حماية البشتون)، للدفاع عن حقوق البشتون العرقيين في المناطق التي شهدت قيام الجيش بشن العديد من الهجمات لطرد المتشددين الإسلاميين.

واتهم بشتين الجيش باستهداف بعض الجماعات، وتجنيب جماعات أخرى تقاتل في أفغانستان، كوكلاء لوكالات التجسس الباكستانية.